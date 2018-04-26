俄罗斯NTV频道节目组访问布拉拜拍摄当地风景及哈萨克民族习俗

哈通社/阔克舍套/4月26日 -- 俄罗斯NTV频道《旅游-品尝美食》节目主持人约翰•沃伦日前访问布拉拜国家自然公园。

阿克莫拉州州长顾问马拉特•伊哈利25日在其Facebook个人主页中作出上述表示。



"关于阿克莫拉州的节目将于2018年5月在NTV频道播出。" 伊哈利写道。







据"Kazakh Tourism"国有公司透露，节目组此次拍摄过程中还品尝了哈萨克传统美食并对哈萨克民族习俗进行了深入了解。



"《旅游-品尝美食》节目这一期的拍摄工作进行了很顺利。在此期间，主持人约翰•沃伦参加了真实的阿肯弹唱以及‘开脚锁'仪式，品尝了美味的羔羊肉。此外，他还同登上‘博列克山'，欣赏了布拉拜的美丽风景。"" Kazakh Tourism"国有公司透露称。







另外，"Kazakh Tourism"国有公司还为此次节目拍摄提供的协助向阿克莫拉州州长玛力克•穆尔扎林、副州长哈纳特•厄德热索夫、州长顾问马拉特•伊哈利等人以及阿克莫拉州文化局及旅游局、"布拉拜发展"有限公司等机构表示衷心感谢。



值得一提的是，约翰•沃伦还分享了此前访问首都阿斯塔纳城市风景时的感受。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】