中国高端旅游者O型血人最爱玩

哈通社阿斯塔纳电，据中新网消息，3日，胡润研究院、亚洲国际豪华旅游博览(ILTM Asia)发布《中国奢华旅游白皮书》：对中国203名高端旅游者调查结果显示，其人均旅游年花费15万元，O型血人最爱玩。

此次调查样本为203位均具有南北极旅游经历的中国高端旅游者，人群涵盖北京、上海、广东、天津等全国21个省、直辖市，被访者平均财富6600万元，平均年龄44岁，其中男性占51%。 结果显示，这些旅游者平均去过40多个国家；2013年平均出国36天，其中有一半是旅游；人均旅游花费15万元；澳大利亚取代法国，成为受访者最青睐的国际旅游目的地；这些人中66%会考虑医疗旅游，并且热衷海岛度假和自驾游；邮轮旅游的首选目的地是加勒比海；自然探奇、自驾游、南北极游、海岛度假、邮轮是最受青睐的旅游体验前五名。 有趣的是，受访者中33%是O型血，32%是A型血，24%是B型血，另有11%是AB型血。 根据中国旅游研究院的统计，2013年中国出境游人数达9800万人，同比增长17.8%，中国出境旅游人数已在绝对数量上超越德国与美国、居世界第一。 旅游购物方面，根据全球最大退税机构GlobalBlue(环球蓝联)2013年全球旅游者消费数据，中国高端消费者旅游购物消费第四次居全球第一、拉大与第二名俄罗斯人的差距，中国人购物首选是时装和服饰，且上升很快，其次是珠宝、手表。去年，中国高端消费者旅游购物平均每笔消费金额为7000元人民币，比全球每笔平均高出63%。 据胡润研究员调查，旅游市场火爆与中国人的财富增长不无关系：在中国个人资产在600万元以上的高净值人群有290万人，比去年上升3.6%(10万人)；亿万元资产以上的高净值人群有6.7万人，比去年上升4%(2500人)。