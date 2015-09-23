微软发布Office 2016

哈通社阿斯塔纳9月23日电 据《华尔街日报》23日报道，微软周二发布了Office 2016，这款软件适用于移动端、云端和社交网络，被一些市场分析人士认为是微软关键业务品牌的全面升级。

Office 2016包含多项已经被商业Office 365用户测试了数月的功能，比如分享文件和同步文件至云端的工具，以及通过多因素认证来提升公司电子邮箱安全性等。

协作功能中有一项是Office 365 Planner，它可以给工作小组提供一个中心位置，通过控制面板和电子邮件通知来制定计划、分配任务、安排截止期限、发布状态更新等。该公司在一份新闻稿中称，在周二的发布之后，Office 365用户可在10月-12月的季度获得这一计划工具的预览版。

Office 2016还可提高Office的云存储工具OneDrive for Business每位用户在文件大小和存储空间的限制。该公司称，新的移动、IT和开发者功能将于本月晚些时候发布。

个人预览版中的功能还有屏幕共享式应用GigJam，该应用在台式机或移动设备上运行，旨在将项目分拆为多个单独任务，同时允许参与者在内部或通过云端的其他应用相互交流、分享和跟踪信息及数据。该工具最早在2015年7月召开的微软年度全球合作伙伴大会上发布。