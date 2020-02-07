OneWeb公司卫星顺利从拜科努尔发射升空

哈通社/拜科努尔/2月7日 – 通过佛盖特上面级搭载英国OneWeb公司34颗卫星的联盟2.1B火箭2月7日凌晨从拜科努尔航天发射中心顺利发射升空。

联盟2.1B火箭在预定的发射时间，即2月7日努尔苏丹时间03:42时，自拜科努尔中心№31发射平台发射。

俄罗斯航天局对发射过程进行了全程网络直播。

发射前40分钟，俄罗斯航天电视频道播送了拜科努尔航天基地发射场中的准备工作情况，以及对航天局和OneWeb公司专家的采访。

采访是在联盟2.1B运载火箭所在的火箭发射中心以现场直播方式进行的。

所有发射程序均按照预想计划顺利实施。根据直播间主持人的说法，运载火箭的前辆级在正确的时间实现了分离，而载有卫星的佛盖特上面级在发射后10分钟实现分离。

在发射后的3.5小时后，佛盖特上面级将在预定的轨道释放其内部搭载的卫星。

OneWeb成立于2012年，他们计划在低地球轨道部署648颗小型卫星来组成一个可覆盖全球的卫星通信网络。这些只有冰箱大小的卫星，将在1200公里左右高度的低空轨道运转。分别布局在18个轨道面上，每个轨道面有36颗卫星。计划21年全球组网完成并提供24小时全球商业服务。

该公司已于去年2月成功完成了首批6颗卫星的发射。

根据此前报道，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明2月5日接见了OneWeb通信公司首席执行官阿德里安·斯特克尔，双方就在哈萨克斯坦境内，包括在偏远地区实现高速宽带互联网接入项目的实施前景进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】