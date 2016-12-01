OPEC达成减产协议 油价飞涨逾10%

哈通社阿斯塔纳 -- 石油输出国组织（OPEC）11月30日在维也纳召开的会议上达成减产协议，油价大涨，布兰特原油飙升至逼近每桶52美元，达一个月最高价位。

减产后，产量将处于9月阿尔及利亚初步协议中设定的产量区间的低端。当前的日产量水平为3,364万桶。而OPEC主要成员国沙特表示，为了能够达成协议，该国同意大幅减少产量，将日产量减少约50万桶，至1,006万桶。

OPEC第二大产油国伊拉克同意减产20万桶/日，将日产量降至435.1万桶。伊拉克之前一直拒绝减产，给达成协议设置了障碍。

OPEC同意伊朗从10月的产量水平小幅提升，这对伊朗来说是一个很大的胜利。伊朗之前一直声称需要重新夺回西方制裁期间失去的市场份额。而非OPEC成员国俄罗斯同意减产30万桶/日。

据悉，俄罗斯和哈萨克斯坦或将出席12月9日与OPEC召开的非OPEC成员国会议。

阿斯塔纳时间14时，伦敦ICE Futures证卷交易所交易记录显示，布伦特原油期货价格上涨至12%，每桶价格为52.04美元。

纽约商品交易所(NYMEX) WTI轻质原油期货价格上涨至9.6%，每桶价格为49.57美元。

【编译：小穆】