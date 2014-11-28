OPEC不减产 油价崩盘！

哈通社阿斯塔纳11月28日电，据华尔街见闻报道，OPEC代表周四表示，OPEC决定保持石油生产目标在3000万桶/日不变。因OPEC决定不减产，油价暴跌，WTI原油收盘暴跌6.74%，收报72.84美元，盘中更下跌8%，下破68美元。布油收盘亦重挫6%，报73.09美元/桶，盘中跌幅也接近8%。

OPEC会后发布声明称，确认将石油产出维持在3000万桶/日的目标不变，已做好准备应对市场波动，将观测油市供需。

当被问及之前100美元的油价愿望时，OPEC秘书长El-Badri称，OPEC并没有价格目标，成员国遵守产量目标，希望有一个公平的价格。过去数月的市场表现并不意味着需要减产。

科威特石油部长表示，离开OPEC维也纳会场时，会议维持产出目标不变，OPEC没有就减产达成一致。他对OPEC产出目标的最新决定感到满意。他表示成员国将密切关注市场，于明年6月再次进行会谈。

伊朗石油部长Zanganeh称，OPEC的决议并未如该国所愿，但对该决定并不感到生气。

据彭博报道，OPEC秘书长Ei-Badri将继续任职至2015年底。OPEC下一次会议将于2015年6月5日举行。

今天在维也纳召开的石油输出国组织（OPEC）会议可能是该组织几十年来最重要的会议。国际基准油价布伦特原油价格较今年6月高位跌去30%之际，供应量约占全球石油供应量40%的OPEC将在这次会议上决定不减产，意味着未来油价很可能继续在熊市中沉沦。

有分析师预计，要想减小由于美国石油供应增加和全球需求减少导致的全球石油市场的不均衡，OPEC每天至少需要减产100万至150万桶来支撑油价。

法国兴业银行称，OPEC不减产的决定"清晰地利空"石油市场。标志着油价进入新的领域，即市场自主管理供给，不再受制于沙特和OPEC。

原油价格信息服务公司创始人Tom Kloza表示，原油价格可能暴跌至每桶35美元。他说："如果我们看2015年下半年，那时候我们会看到原油供应开始超过需求每天大约100万桶、150万桶。如果明年春季欧佩克不能达成减产协议，35美元的价格是有可能的，因为明年春季是原油供给真正开始释放的时候，我们可能每天有100万桶原油没处放。"

但俄罗斯石油部长表示，对未来数年里原油价格保持在80美元/桶略微感到乐观。

然而我们还不清楚该组织将怎样执行它的产量目标。OPEC声明中没有提及遵守产油上限的措辞。

据彭博统计，OPEC的产量上限措施实施以来，34个月内只有四个月产油量没有超出上限。上月日产量较目标水平高97.4万桶。

能源市场研究咨询机构Energy Aspects预计，为了让配额方式奏效，即使对各成员国实行配额限制会引起极大争议，OPEC也将被迫实行成员国的配额制，给各成员设定产油量限制，因为那样会比制定总体生产目标更便于限制成员国的产量。

OPEC的12个成员国中的一些国家，包括处于事实上处于领导地位的沙特阿拉伯在会前都保持沉默，而其他一些国家则想努力促成这一卡特尔组织采取更激烈的行动，来减少全球石油供给。

沙特阿拉伯石油部长Ali al-Naimi周二拒绝了记者的采访，称"我不会说什么，请让开。"，al-Naimi的表态往往备受关注，因为沙特的产量占到OPEC的三分之一。

安哥拉石油部长José Maria Botelho de Vasconcelos之前表态说他对现在的国际油价不满意，但虽然如此，他表示他会在OPEC会议期间保持沉默。

委内瑞拉一直以来是OPEC里的鹰派代表，继续呼吁全球原油供应的大幅消减。其参会代表外交部长Rafael Ramírez告诉记者，现在全球石油供应已超出需求200万桶每天，他不希望看到这部分石油继续留在市场内。

尼日利亚石油部长Diezani Alison-Madueke 早前表示，如果非OPEC产油国不削减它们的产量，那么OPEC在做出任何消减决定可能都不会有效。