俄希望哈萨克斯坦和阿塞拜疆加入同OPEC的会谈

哈通社3月5日电 据俄罗斯TACC社消息，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五(3月4日)称，俄罗斯希望哈萨克斯坦和阿塞拜疆加入同石油输出国组织(OPEC)关于稳定油市的会谈。

诺瓦克表示："目前来看，OPEC和非OPEC产油国的会谈将如期进行...我们希望所有的OPEC成员国以及非OPEC产油国，例如俄罗斯、哈萨克斯坦和阿塞拜疆等...都能加入到这场会谈中来。"

俄罗斯、沙特、卡塔尔和委内瑞拉等国上月中旬同意冻结原油产出，以应对全球供应过剩，但亦指出该协议仍取决于其他产油国的跟进。科威特石油部长随后也表示，将致力于实现冻结产量的承诺。而阿联酋石油部长则表示，如果石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯支持，则该国也将支持冻结产量。原油多头认为此举是OPEC和非OPEC产油国在稳定油价的道路上成功迈出的第一步，信心回升为近期油价反弹创造了有利条件。

据外媒消息，委内瑞拉石油部长皮诺近期表示，俄罗斯、沙特和卡塔尔已经同意在3月再度进行会晤，希望能够吸引更多的产油国配合稳定油价。

尽管如此，伊朗依然成为产量冻结协议的主要障碍，该国石油部长赞加内(Bijan Zanganeh)上周表示，产量冻结协议是"可笑的"。伊朗方面消息人士指出，只有在产量恢复至制裁前水平之后，该国才会考虑相关的产量协议。

由于受到经济制裁，伊朗原油从2011年前的每日250万桶一路减至目前的每日逾100万桶。

德黑兰曾反复强调，该国计划在制裁解除后立即将原油日均产量提高50万桶，然后于一年内再度提高50万桶，最终将逐步恢复至2010至2011年期间的每日400万桶。这加大了市场对供应过剩问题的担忧。

据消息人士透露，作为石油输出国组织(OPEC)第三大产油国，伊朗3月份原油出口量预期将达到每日165万桶，高于2月份的每日150万桶。