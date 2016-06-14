石油需求料超过OPEC产量 为三年来首见

石油输出国组织(OPEC)预计，今年下半年全球油市将更加平衡，因尼日利亚和加拿大供应中断帮助加速缓解供应过剩局面。

OPEC在月报中称，该组织当前的产量低于对其今年下半年原油供应的平均需求预估。根据OPEC以往的报告，上次OPEC在完整一季中的原油产量低于需求是在2013年。

油价已经从1月创下的12年低位每桶27美元回升至50美元，因中断事件抑制了过剩的供应。OPEC表示，预期中无论如何都会发生的市场趋紧因为这些事件而加快脚步。油价下跌终将对成本较高的非OPEC供应造成打击，从而促使市场供应收紧。

OPEC在月报中表示，"市场上供应过剩问题在未来几季可能会缓解，"使得"油市在年底前更加平衡。"

油价两年前从100美元崩跌，在OPEC拒绝减产后跌势加剧；OPEC寄望于较低的油价能抑制对手的供应。有迹象显示这样的策略正在奏效，因此OPEC在6月2日的会议上维持产量政策不变。

针对尼日利亚石油产业的攻击事件、加拿大野火肆虐，以及其他地方的供应减少，导致5月意外中断的供应量创下至少五年最高。

但库存依然偏高，OPEC警告称，"尽管如此，全球仍有大量的过剩供应。"

OPEC在周一公布的月报中指出，该组织5月石油产量减少10万桶/日至3,236万桶/日。这比OPEC对其原油的第三季需求预估要少50万桶/日，也比对OPCE原油的下半年需求预估均值低16万桶/日。

这表明市场较今年第一季吃紧；当时OPEC表示其原油供应过剩达259万桶/日，油价跌至12年低点。

油价的下挫打击到非OPEC产油国的供应，因油企推迟或取消在全球各地的生产项目。OPEC预计2016年非OPEC石油供应减少74万桶/日，与上月预估持平。

自2014年政策转变以来，OPEC的供应就一直升高，4月达到2008年以来最高水平。报告援引二手资料称，5月的产量减少以尼日利亚降幅居前。

OPEC维持2016年全球石油需求增幅预估在120万桶/日不变。

国际能源署(IEA)将于周二公布其全球石油供需报告，这份报告也受到外界密切关注。

来源：路透社