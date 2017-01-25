国际油价上涨 因OPEC减产令全球库存减少

哈通社阿斯塔纳--据路透社消息，油价周二微升，有迹象显示，全球市场在收紧，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国减产令库存减少。美国将发布上周库存报告。

但美国增加钻井活动可能令价格涨幅受限。



布兰特原油升0.21美元，或0.4%，报每桶55.44美元，美国原油涨0.43美元，或0.8%，报每桶53.18美元。



美国原油连续第四日上涨，为12月底以来的最长升势。



OPEC和非OPEC主要产油国部长周日称，根据1月1日开始实施的日减少近180万桶原油的减产计划，日减产量已经达到150万桶。



根据行业消息人士和航运数据，1月，沙特石油产量可能减少至约990万桶。该国称12月的日产量为1,047万桶。



"OPEC传出的消息是今日油价上涨的主要援引，加上美元近期疲弱，实际上遮盖了一些油市严重疲弱的现象，"PSW Investments董事合伙人Phil Davis称。



美元周一兑一篮子货币跌至七周低位，但周二下午上涨近0.15%。



Bernstein Energy称，去年第四季全球石油库存大降2,400万桶，至57亿桶，相当于60日的全球石油消耗。



"这是2013年第四季以来的最大季度降幅，表明库存增加局面已经逆转，市场从供应过剩转向供应不足，"Bernstein分析师在致客户的公告中称。



但分析师预计截至1月20日当周，美国原油库存增加280万桶。美国石油协会(API)将于周二稍晚公布库存数据。



根据高盛分析师，美国众议院共和党议员推进的边境调节税，可能使得美国原油价格高于布兰特原油，会刺激大规模国内生产。



"我们预计美国原油较布兰特原油从贴水3美元变成升水10美元，相对变化达13美元(相当于25%)。"



根据能源服务公司贝克休斯上周五数据，上周新增钻井平台数为近四年来最多，延续了长达八个月的钻井活动复苏趋势。



美国石油产量自2016年中以来已经增加了逾6%，但比2015年的峰值仍低7%，回到了2014年底的产量水平，当时美国产量强劲增加帮助导致油价急挫。