Open Almaty项目框架下将专为企业家建立服务中心

哈通社/阿拉木图/8月21日 -- 阿拉木图市Open Almaty项目框架下地区政府将专为企业家建立服务中心。

阿塔梅肯企业家协会地区代表尤里•特柳姆拉特洛夫21日出席在阿拉木图举行的商务研讨会并讲话。



会议期间，各代表就增加出口量和利用现代化信息技术促进出门问题进行了讨论。



特柳姆拉特洛夫说："Open Almaty期间，政府支持下从9月1日开始将专为企业家建立社会服务和呼叫中心。该服务将在‘阿拉木图塔'商务中心首次推出。服务中心将为企业家提供相关帮助。"



会议期间，各代表还就阿拉套特别经济区各项计划进行了讨论，其中包括降低阿拉套区企业基本成本以及企业商用地租价降至每平方米42坚戈等。



据悉，目前地区政府为各企业提供了200公顷商用地。



特柳姆拉特洛夫表示，目前政府正在考虑建设新的工业区，以推动中小企业的发展。



他还指出，工业区将具备所有基础设施，并为中小型企业提供便利。



值得一提的是，阿拉木图地区对外贸易量位居全国第二位（19.5%），出口量位居第六位（7.3%）。



据数据显示，阿拉木图地区2016年出口额达27亿美元。



据了解，Open Almaty是阿拉木图市长倡议下创建的信息平台。该平台将为所有阿拉木图居民提供所需要的信息。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】