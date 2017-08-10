投资和发展部就泰克南P2002飞机失事发表解释说明

哈通社/阿斯塔纳/8月10日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部交通事故调查司司长加尼别克·泰加诺夫10日下午就泰克南P2002飞机在阿拉木图附近坠毁发表解释说明。

泰加诺夫说："据初步信息显示，飞机在起飞不久后发生事故，坠毁起大火，导致机上1名学员和1名飞行教练遇难。投资和发展部已向事发地点派出工作小组，对事故发生原因进行调查。调查结果将于近期向媒体公布。"

据他介绍，事故发生时天气情况良好。

据悉，10日上午9时53分，正在进行飞行训练的一架哈萨克斯坦民航学院的泰克南P2002飞机在阿拉木图市阿兹耶穆机场2公里处坠毁。

Недалеко от Алматы разбился учебный самолет Tecnam-2002 Академии гражданской авиации. В результате катастрофы погибли два человека @ztb_video 🇰🇿ZTB.KZ (@ztb_kz) 分享的帖子 · 2017-08-9，23:33 PDT

【编译：小穆】