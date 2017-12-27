根纳季•戈洛夫金据P4P排名榜首

哈通社/阿斯塔纳/12月27日 - 据Sports.kz消息，La Nacion 杂志记者迪亚戈•西恩认为，哈萨克斯坦职业拳王根纳季•戈洛夫金(37-0-1, 33 КО)在排除了体重的影响后，对不同体重级别的选手之间的综合技术水平进行比较的P4P排行榜上占据第一位，是无可争议的。

值得一提的是，哈萨克斯坦WBA（超级）、IBO、IBF及WBC（过渡）中量级拳王根纳季•戈洛夫金将在2018年5月5日将重返拳台，同墨西哥拳王索尔•阿尔瓦雷斯(49-1-2, 34 КО)举行二番战。



两人此前于9月举行的2017年世界中量级拳王争霸赛，在经历了12回合的激烈对战后，以平局告终。



目前全球职业拳击手P4P排名ТОП-10榜单如下：



1. 根纳季•戈洛夫金（37-0-1,33KO）



2.特伦斯•克劳福德（32-0，23KO）



3.索尔阿尔瓦雷斯（49-2-1，34KO）



4.瓦西里•洛马琴科（10-1，8KO）



5.基思•瑟曼（28-0,22KO）



6. 米基•加西亚（37-0,30科斯）



7.谢尔盖•科瓦列夫（31-2-1,27KO）



8.安东尼•约书亚（20-0，20KO）



9. 胡安•弗朗西斯科•埃斯特拉达（36-2,25KO）



10. 艾罗尔•斯潘塞（22-0,19KO）



【编译：木合塔尔·木拉提】