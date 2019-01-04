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    哈萨克斯坦职业拳手P4P排名公布

    17:38, 04 一月 2019
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/1月4日 -- 据Sport.kz消息，哈萨克斯坦两名职业拳击运动员阿伊多斯·耶尔波森吾勒（10-0, 8 КО）与努尔苏丹·詹纳巴耶夫（6-0, 4 КО）日前金腰带争夺战中分别战胜对手，并首次进入哈萨克斯坦职业拳手P4P排名中。

    据了解，哈萨克斯坦拳手耶尔波森吾勒于去年12月23日在莫斯科战胜比利时拳手伊利亚斯·阿切尔格伊（12-4-1, 6 КО），获得次重量级WBO Global金腰带。此外，于当日举行的比赛中，另一名哈萨克斯坦拳手詹纳巴耶夫战胜菲律宾拳手阿尔内利·提那姆佩（25-23-1, 11 КО），获得中量级WBA Asia金腰带。

    哈萨克斯坦职业拳手P4P排名如下：

    1.根纳季•戈洛夫金

    2.巴特尔詹•朱肯巴耶夫

    3.贝布特•舒门诺夫

    4.阿伊多斯·耶尔波森吾勒

    5.阿布莱汗·库赛因诺夫

    6.梅利穆•努尔苏丹诺夫

    7.阿里·阿赫梅托夫

    8.如斯兰•玛迪耶夫

    9.努尔苏丹·詹纳巴耶夫

    10.巴赫提亚尔·柳珀夫

    11.波比尔詹·莫米诺夫

    12.达尼亚尔·叶留斯诺夫

    13.贾尼别克•阿里木汗吾勒

    14.玛迪亚尔·阿什克耶夫

    15.阿依达尔•夏热巴耶夫

    【编译：冰山】

    标签:
    体育 拳击 黄金储备
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