Petya勒索病毒以亚洲为主要目标

哈通社/阿斯塔纳/6月28日 -- 据外媒消息，类似于WannaCry的新一轮网络攻击已经在欧洲向美国传播后达到亚洲，打击了企业，港口运营商和政府系统。

印度报业托拉斯的一份报告指出，由丹麦的AP穆勒-马士基集团（A.P. Moller-Maersk）经营的印度最大集装箱运营公司贾瓦哈拉尔尼赫鲁港口信托（Jabaharlal Nehru Port Trust）受此次网攻影响。



报道指出，该公司电脑系统被禁用，三分之一的终端现处于停顿状态。攻击正在由Petya病毒进行，用户被要求每个受感染的电脑支付300美元的加密数字货币，以解锁其系统。



与此同时，澳大利亚一家吉百利（Cadbury）巧克力工厂也受波及，这是澳洲首次有企业受此次全球网络攻击影响。



当地官员透露，塔斯马尼亚（Tasmania）的一家吉百利巧克力工厂周二因电脑系统故障而停止运作。



此前，乌克兰、俄罗斯、荷兰、英国等欧洲国家纷纷传出电脑网络受到攻击的报告。



据莫斯科的网络安全公司Group-IB透露，许多电信运营商和零售商遭到了Petya的攻击，该病毒传播方式与WannaCry病毒非常相似。



电脑系统安全公司卡巴斯基实验室（Kaspersky）的分析师预计，迄今为止已有约2000名用户受到攻击，俄罗斯和乌克兰是攻击的重灾区。



【编辑：昂哈尔】