世卫组织公布全球雾霾报告：印度新德里PM2.5最高

哈新社阿斯塔纳讯，据环球新闻在线消息，世界卫生组织公布的这份报告涵盖了全球91个国家1600个城市的空气质量。调查显示，新德里空气中的PM2.5年均值高达每立方米153微克，位居第一。这一数据是北京的近3倍(PM2.5年均值56微克)、伦敦的十倍。印度媒体称，世卫组织从新德里的五个空气监测站得到上述数据，监测时间从2010年到2013年。

但印度污染防控中央委员会秘书阿科卡尔对世卫组织的数据表示怀疑，"新德里没有那么脏，确切地说，这个城市没有它们描绘的那么危险。"

印专家称报告有偏见 还有印度研究机构专家对排名中其他一些亚洲城市空气质量比新德里好表示不满。 印度"空气质量、气象预报和研究系统"专家古夫兰•拜格称，新德里的空气质量比其他一些亚洲城市要好，至少在夏天和季风季节。 拜格说，新德里的空气污染指数被世卫组织高估了，"真实的数字应该是在年均110微克左右"。 "我们拥有不基于偏见的调查数据，"拜格对媒体称，"它取自于新德里10个空气质量监测站，不会产生误导。" 汽车尾气是罪魁祸首 这已经不是新德里第一次登上空气污染排名的榜首。 今年1月，美国耶鲁大学与哥伦比亚大学的研究者发布全球环境表现指数，涉及全球170多个国家和地区。结果显示，就PM2.5而言，新德里指数最高。 印度科学和环境中心年初发布的报告也显示，新德里是全球污染程度最高的城市之一，上个冬季PM2.5平均值高达575微克。 冬季是新德里污染最严重的季节。除工业尾气排放、焚烧垃圾、燃煤电站外，汽车尾气是导致新德里空气污染的"罪魁祸首"。 有数据称，目前，新德里机动车总数在750万辆左右，且路面每日新增1400辆机动车。 不仅新德里，在世卫组织的报告中，其他印度城市的空气污染也十分严重，在污染排名最前的20个城市中，印度占了13个。