Pokémon Go会改变人们的交通习惯？

虽然距离Pokémon Go发布只有不到一周时间，但这款智能手机App游戏却正以前所未有的惊人速度迅速流行开来。这款游戏模糊了电脑游戏和真实世界的界限，日常交通则是受到其影响最大的真实世界里的一部分。

Pokémon Go于上周三发布，在游戏里，你要在早餐餐桌、药店和废弃地下通道等等随机场所抓住150个神奇宝贝（Pokémon）- 一种颜色鲜艳、造型超Q的神奇宝贝小精灵。当你偶然发现这个小精灵时，它就会在手机的拍照App中出现，就好像它真的坐在你的办公桌上似的。这款游戏使用了一种称为"增强现实"（AR）的技术，该技术可将虚拟游戏元素叠加在真实环境场景之中。

为了把游戏中的小精灵全部抓住，玩家必须前后左右地深入寻找，无论步行、乘坐公共汽车还是开车，玩家都无不在孜孜不倦地搜索着小精灵的藏身之地，梦想成为神奇宝贝达人。

Pokémon Go这款游戏其实并不是一款新游戏：游戏的最初版本是20年前装载在任天堂"Game Boy"游戏机上发布的，之后发布的系列游戏已经成为任天堂公司知名度最高、最受欢迎、同时也最赚钱的游戏序列。自从最初版本1996年首发以来，围绕这款游戏已经先后推出了数不清的续集游戏、派生游戏、电影和电视连续剧。

但是这次，Pokémon Go却引爆了自这款流行游戏1990年代首发以来前所未见的疯狂追逐。就在短短几天之内，这款游戏的每日用户数量就已经超过了Twitter，社会参与程度也超过了Facebook。

因为这款游戏严重依赖于现实世界，因此在游戏设计中就充分考虑了游戏与公共交通以及大众交通方式的粘合能力。这款年度最流行游戏既有趣又迷人，但也具有潜在危险。它将以八种奇特的方式影响人们的交通习惯。

1. 警方认为它是安全隐患。各国政府警告玩家不要在驾车的同时寻找神奇宝贝。伦敦里士满警察局发布声明，以一种轻松幽默的口吻指出Pokémon Go的用户会在不知不觉中驾车进入危险状态，或者心不在焉地驶入容易出车祸的位置。（"你要是在泰晤士河里游泳，杰尼龟不会来救你。"）

2. 已经有人因为玩游戏而出车祸，其中一名玩家一只手捧着手机玩Pokémon Go，只用另一只手掌控方向盘，因为注意力分散而撞车。另外一个玩家因为开车时分心找神奇宝贝而撞了树。还有一个加拿大魁北克省的玩家则因为开车玩游戏而误撞警车。

3. 然而，地铁公司却在鼓励大家找神奇宝贝。洛杉矶地铁在Twitter上设立了Pokémon Go账号，告诉洛杉矶市民，在洛杉矶地铁里能发现少见的小精灵。账户自我介绍上写道："走路，骑车，再坐地铁抓神奇宝贝小精灵！"，还提醒游戏粉丝留心身边是否有小精灵出没。地铁会提示乘客在车站和车厢里什么地方能抓住小精灵，并且鼓励乘客把小精灵"喵喵"蹲在列车座椅上的增强现实场景拍下来转发给Twitter账户和大家分享。当然，商家这样做的目的不外乎是为了吸引更多地铁乘客掏钱乘坐洛杉矶地铁。





4. 已经有人为了玩Pokémon Go而聘用私人代驾，这样就能在驾车出行时集中注意力搜索马路边里不时出现的小精灵，而不至于冒撞车的风险了。已经有人开始这样做了。在分类信息网站Craigslist上已经出现了大量为了玩Pokémon Go而愿意每小时花15美元招募私人代驾的帖子。（要是有大量玩家不约而同地奔向城市某个角落找寻一只少见的神奇宝贝小精灵，优步会不会借机大肆涨涨价？）

5. 路边小店的店主已经发现，在人行道上左顾右盼的潜在顾客骤然增多。目前已经有不少城市居民放弃开车选择步行，而Pokémon Go的横空出世则加速了这一过程，这无形中给广大路边夫妻小店和餐厅带来了额外收入。剧增的行人数量让一家纽约披萨饼店的收入增加了75%，店铺们希望成为游戏中神奇宝贝小精灵藏身的热点，或者至少在店铺位置显示引向小精灵藏身地点的路标。（"神奇宝贝仅供付费顾客捕获。"）

6. 有人利用游戏犯罪。美国密苏里州警方在Facebook上公布了一份报告，详细公布了一宗把Pokémon Go游戏和汽车文化结合起来实施抢劫的案例：一群歹徒在加油站旁的一个停车场预先设置了诱饵模块吸引了很多神奇宝贝在此停留，然后把游戏玩家引诱到这里。玩家们抵达停车场后，歹徒突然从宝马车里冲出，拿枪威逼玩家，将后者身上的财物洗劫一空。

7. 出现了很多仅仅出于游戏目的的驾车出行。一位Reddit用户发帖称，他们为了玩Pokémon Go而开了四个小时车，途径多个小镇。他们凭借这次出行在网站上收获了8,000个赞，还给游戏玩家提出了十几条建议，比如类似出行要耗费多少数据流量和电池电力。由于为任天堂开发此款游戏的Google下属初创公司Niantic几乎没有发布任何游戏秘籍和场景细节，因此网民玩家们就不得不自己开车上路去探寻一番，然后把自己的发现公布出去和别的玩家相互分享。









8. 游戏增加了人们的户外活动量。有人认为，Pokémon Go增加了面对面的人际沟通，促使人们更多地乘坐公共交通工具，让人们更乐意跑来跑去与周围世界进行互动，而大多数电子游戏却只会让你成为一只肥胖的沙发土豆。很难说Pokémon Go能为城市、店铺和公共交通系统带来很多好处，但是至少它会让你不再整天低头盯着手机屏幕，直到砰地一声和一只垃圾箱撞个满怀。