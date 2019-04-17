俄罗斯Polymetal公司被列入AIFC证券交易所正式名单

哈通社/努尔-苏丹/4月17日 -- 俄罗斯Polymetal集团公司（Полиметалл）被列入阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）证券交易所的正式名单。

"Polymetal公司在哈萨克斯坦开展业务的10周年之际在AIFC证交所上市是一件重大的事件。这将使公司股票对本地投资者们更具吸引力并且为扩大股东基础创造机遇。" Polymetal公司执行总裁维塔利·涅西斯说。

涅西斯表示，这将是公司第一步。昨天在阿拉木图同投资者们举行会谈期间讨论一系列问题，如果有需求将考虑增加流通股数量。

"HalykFinance"公司代表穆拉特·铁木尔罕诺夫指出，Polymetal公司在证交所出售的股票价值达1000万美元。作为股票市场专业参与者，将Polymetal公司列入证交所正式名单视为重要事件。因为国内资本市场仍处于发展过程中。

值得一提的是，Polymetal公司自2009年开始在哈萨克斯坦运营，并在东哈州和库斯塔奈州实施了两大项目。公司在哈萨克斯坦范围内员工数量达2500人。Polymetal公司去年在哈萨克斯坦工生产23.8万盎司的黄金。

【编译：冰山】