QS世界大学排名：阿尔法拉比哈萨克国立大学位列220位

哈通社/阿斯塔纳/6月7日 -- 据阿尔法拉比国立大学消息，QS全球教育集团日前发布了QS世界大学最新排名，阿尔法拉比哈萨克国立大学入位列第220位，排名上升16位。

消息称，阿尔法拉比国立大学是哈萨克斯坦获得这一成就的首个高等教育机构。

根据最新排名，只有两所后苏联国家大学排名入围前列，包括哈萨克国立大学和莫斯科罗蒙诺索夫国立大学（俄罗斯）。纳扎尔巴耶夫总统在此之前下达了关于哈萨克斯坦大学进入全球大学排名200强的任务。对此，阿尔法拉比哈萨克国立大学作为全球公认的哈萨克斯坦顶尖大学，为了达成这一目标正在开展系统的工作。过去5年间，哈萨克国立大学排名一路上升400位，从未有任何一所大学实现如此增长趋势。



QS世界大学排名，是由教育组织Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学排名。QS世界大学排名（QS World University Rankings）是历史第二悠久的全球大学排名，第一次发布于2004年，仅次于《世界大学学术排名》（2003年）。



阿尔法拉比哈萨克国立大学能够取得这一成就主要因素在于广泛的结构现代化建设、高效的管理工作以及在过去5年间的实现增长40%的基础设施快速发展。学府在保持成为世界级研究型大学的方向，并致力于建立医疗-生物和创新IT领域集群，新的超级计算机将成为该集群的基础。



据了解，该学府能够在国际上得到承认还取决于作为联合国学术影响力项目科学枢纽开展的相关工作以及同国际项目之间的联系。其中包括阿尔法拉比大学提出的基于创新技术和精神道德平台的共生理论的"大学4.0"的新发展模式。



值得一提的是，世界知名高校目前对阿尔法拉比哈萨克国立大学的研究表示出极大的兴趣，这也说明学府具有国际竞争力。考虑到哈萨克斯坦主要高等教育机构在世界科学和教育领域日益发挥的重要作用，QS WorldWide 执行理事会决定于2019年9月在阿尔法拉比哈萨克国立大学举行全球论坛以及国际高等教育展览会。

【编译：冰山】



