QS世界大学排名：哈萨克国立大学入围250强

哈通社阿斯塔纳 -- 据哈萨克国立大学消息，QS全球教育集团日前发布了QS世界大学最新排名，阿尔法拉比哈萨克国立大学入围250强，列235位。

QS世界大学排名十强名单中美国和英国的大学占据9个位置，瑞士占一所。这些大学的排名依次是：麻省理工学院，斯坦福大学，哈佛大学，加州理工大学，剑桥大学，牛津大学，伦敦大学学院，伦敦帝国理工学院，芝加哥大学，苏黎世联邦理工学院。



值得一提的是，独联体国家共有四所大学入围250强，分别是罗蒙诺索夫莫斯科国立大学、新西伯利亚国立大学、圣彼得堡国立大学和阿尔法拉比哈萨克国立大学。



作为哈萨克斯坦优等大学，哈萨克国立大学再次证明其在中亚地区和独联体国家的领先地位。



消息称，作为教育和科学及创新领域领先教育机构，哈萨克国立大学的目标是步入全球200强。



QS世界大学排名，是由教育组织Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学排名。QS世界大学排名（QS World University Rankings）是历史第二悠久的全球大学排名，第一次发布于2004年，仅次于《世界大学学术排名》（2003年）。



QS世界大学综合排名运用6方面的具体指数衡量世界大学，这六个指数和他们所占的权重分别是：



学术领域的同行评价（Academic Peer Review），占40%；



全球雇主评价（Global Employer Review），占10%；



单位教职的论文引用数（Citations per faculty），占20%；



教师/学生比例（Faculty student ratio ），占20%；



国际学生比例（International Student Ratio），占5%；



国际教师比例（International Faculty Ratio），占5%；



【编译：昂哈尔】