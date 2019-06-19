阿尔法拉比大学入选《QS世界大学排名》TOP-210

哈通社/努尔-苏丹/6月19日 - 哈萨克斯坦阿尔法拉比哈萨克国立大学成为首个入选《QS世界大学排名》（QS World University Rankings）排行榜TOP-210的中亚高等学府。

据悉，在最新公布的2019年《QS世界大学排名》中，阿尔法拉比大学位居第207位。这一排名较2018年上升了13位。



值得一提的是，入选排名的全球800所高等学府中，前苏联空间只有两所大学在列，即哈萨克斯坦阿尔法拉比哈萨克国立大学以及俄罗斯罗蒙诺索夫莫斯科国立大学。



《QS世界大学排名》为英国Quacquarelli Symonds发表的年度大学排行榜。今年位居排行榜前三的三所大学均为美国高等学府：麻省理工学院、斯坦福大学和哈佛大学。



阿尔法拉比大学发表的公告中表示，作为哈萨克斯坦领先的高等教育机构，大学积极采取诸多举措，力争实现跻身全球前200强大学的目标，以提升自身教学实力并落实首任总统纳扎尔巴耶夫的指示。



大学方面称，近5年间，大学在QS世界大学学科排名（QS World University Rankings by Subject）评级中评分上升了400多位，令QS分析人员也颇为赞叹。



值得一提的是，阿尔法拉比大学是独联体国家高等教育机构中最先进入QS WUR前51-100位的大学。该校共有6个学科入选排名。



鉴于阿尔法拉比大学在评级中的表现以及其在国际学术-教育领域的地位，QS计划于2019年11月，在哈萨克斯坦举办主题为《人类遗产与高新技术的有机结合》的国际学术论坛。







除了此次成就外，阿尔法拉比大学在其他众多国际学术排名中也不断提升着自身的席位和影响力。



例如：阿尔法拉比大学是中亚第一所被列入《泰晤士高等教育世界大学排名》（Times Higher Education）世界最佳高等教育机构名单的大学；我校列世界绿色指数大学排名（UI GreenMetric）中，阿尔法拉比大学位列172位；在欧洲科学和工业商会评级中，阿尔法拉比大学获评"AA"级，跻身欧洲名校行列；而在美国"超值大学"（Great Value Colleges）排名中，阿尔法拉比以31位的名次位居前50名行列。



这些成就均有赖于近五年间，阿尔法拉比大学开展的大规模现代化结构改革、高效率的管理模式以及集约化的基础设施建设。



更加广泛的国际合作和国际化的发展，以及阿尔法拉比作为联合国学术影响力可持续发展国际枢纽的积极工作，也是国际社会对大学教育水平和学术地位认可度提升的重要原因之一。



【编译：木合塔尔·木拉提】