"QS World Wide" 国际论坛在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/9月19日 - «QS World Wide» 国际论坛19日在位于阿拉木图的阿尔法拉比国立大学（KazNU）举行。

此次论坛主题为《人类遗产和先进技术的和谐之路》。

哈萨克斯坦政府副总理别尔德别克·萨帕尔巴耶夫、阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫、联合国教科文组织及其他国际组织代表、学术界代表，以及来自40个国家的教育专家参加了此次活动。

活动期间，各方将就对提高对大学的认识、大学在全球人力资本形成中的作用等议题进行讨论。

萨帕尔巴耶夫向与会者们宣读了政府总理阿斯哈尔·马明的贺信。

«今天，哈萨克斯坦在解决教育、科学和竞争力的问题上获得了学术上的独立，这扩大了大学对科学、教育、技术和人道主义空间的积极影响，在联合国人类发展指数评级中，哈萨克斯坦显示了其教育的高水平。相信今天的论坛将有助于人力资本的进一步发展。»总理在贺信中写道。



此外，阿拉木图市市长萨金塔耶夫在讲话指出，15年前，哈萨克斯坦大学首次进入QS世界大学排名，而那时全国只有一所大学。后来在很短的时间内，哈萨克斯坦在教育领域取得了巨大成就。截至今年，全国共有10所大学进入评级，其中6所大学位于阿拉木图。

【编译：达娜】