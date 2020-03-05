阿尔法拉比国立大学《QS世界大学专业排名》有所提升

哈通社/阿拉木图/3月5日 —— 据阿尔法拉比国立大学消息，QS全球教育集团4日正式公布2020年世界大学专业排名（QS World University Ranking by Subject 2020）。

根据最新排名，阿尔法拉比大学在“艺术人文学科”中的排名由339位上升至277位，而在“社会科学与管理”排名中位居第351位。

此外，阿尔法拉比大学还在“现代语言学”排名中入围51-100大学排行，而在“语言学”排名中入围201-250大学排行。“英语语言文学”排名中，阿尔法拉比大学入围251-300大学排行，而在“数学”、“经济学与计量经济学”和“物理学与天文学”排行中的排名也有所提升。

据了解，本次排名评估了来自全球83个国家和地区的1,368所高校（去年是1,128所），涉及5大领域的48个细分学科。

据悉，QS世界大学排名，是历史第二悠久的全球大学排名，与《泰晤士高等教育世界大学排名》《USNews世界大学排名》《ARWU世界大学学术排名》同为目前国际上较具公信力和代表性的四大大学排名。在这其中，QS学科排名相对综合排名而言，对研究生阶段的申请更具参考价值。

【编译：小穆】