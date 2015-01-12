亚航QZ8501：印尼潜水员顺利找回黑匣子

哈通社阿斯塔纳1月12日电，据BBC报道，印尼官员表示，潜水员已成功打捞亚洲航空（AirAsia）坠毁客机QZ8501的"黑匣子"飞行记录仪，但驾驶舱对话记录仪仍然失踪。

印尼国家搜索与拯救局局长班邦星期一（1月12日）表示，潜水员当天清晨成功打捞出"黑匣子"，现正继续寻找对话记录仪。



去年12月28日，这架载有162人的空客A320-200客机从印尼泗水前往新加坡途中从雷达上消失，其后证实坠毁。



BBC印尼语部主编瓦斯瓦利指出，只要"黑匣子"完好无缺，里面记录的信息将有助调查人员了解飞机事发前是否遇上了失速或其他机械故障。



飞行数据记录仪一般安装在飞机尾部，其设计可抵受撞击与溺水，并有发出所谓"脉冲信号"的水底呼叫装置，可持续发信至少30天。



在过去的周末，搜索人员成功打捞飞机尾翼，但当时没能发现"黑匣子"。与此同时，三艘搜救船分别探测到脉冲信号，并相信就是来自"黑匣子"

现场天气欠佳、风高浪急，迫使潜水员把下潜打捞工作拖延至星期一。印尼官员表示，"黑匣子"将被送往首都雅加达分析，预计需时两周。



救援人员目前已打捞出数十具遗体，但大部分人员的遗体据信仍被困在飞机主体残骸内。



班邦说，现在所有船只将调动到搜索遗体任务之上。