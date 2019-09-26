政府总理视察拜科努尔并会见Roscosmos总裁

哈通社/拜科努尔/9月26日 -- 政府总理阿斯哈尔·马明对克孜勒奥尔达州拜科努尔市进行了工作视察。

据总理新闻处消息，在拜科努尔市了解社会经济发展情况的同时，政府总理会见了俄罗斯宇航空间活动国有公司（Roscosmos）总裁德米特里•罗戈津。双方就«纳扎尔巴耶夫启动»项目，哈-俄卫星研究合作项目的工作进度和前景展开了讨论。

为落实托卡耶夫总统在拜科努尔市安排的工作项目进度，政府总理前往参观了«光明宅基地»项目框架下建造的5个住房项目现场。

访问框架下，政府总理就建立经济特区计划进行了讲话。他就目前政府为发展拜科努尔市进行的各项工作：城市天然气入户、供水、新建酒店、把拜科努尔市发展成航空试验基地等一些列工作做出了介绍。

在共同观摩了MC-15联盟号飞船的发射之后，政府总理同俄罗斯宇航空间活动国有公司总裁德米特里•罗戈津讨论了关于«纳扎尔巴耶夫启动»俄-哈合作项目的执行问题。

值得一提的是，在哈萨克斯坦首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫和俄罗斯总统普京于2019年9月7日在莫斯科举行的会晤中，俄罗斯方提出将«巴依铁列克»项目重命名为«纳扎尔巴耶夫启动»，并重新考虑、调整关于此项目的一些附属计划。

【编译：阿依波塔】