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    阿斯塔纳将开设英国著名SABIS国际学校

    18:15, 28 二月 2019
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/2月28日 -- 据阿斯塔纳市政府消息，市政府28日举行了旨在推动教育领域发展问题的圆桌会议，阿斯塔纳市市长巴赫特·苏勒坦诺夫、教育和科学部部长库拉西·沙穆谢丁诺娃和阿联酋驻哈萨克斯坦特命全权大使默罕默德•阿勒扎贝尔，以及市政府、外交部投资委员会和国内外企业代表出席。

    会议就在首都开设SABIS英国国际学校问题达成了共识。根据计划，投资商将在阿斯塔纳建设可容纳1000名学生的教学楼和可容纳250名儿童的幼儿园。

    市长表示，新的国际学校将有效减轻阿斯塔纳学校的负担，并为城市提供200多个工作岗位。未来5年，城市学生总数预计超12万人，其中在私营学校学习的学生数量预计达2万名。此外，国际精英学校的到来将有效推动哈萨克斯坦教育领域的发展。

    "这对阿斯塔纳和SABIS来说是历史性的时刻。我们将为阿斯塔纳带来130年的经验，并成为《哈萨克斯坦2050》发展战略的一部分。" SABIS教育集团副总裁维克多·萨德说。

    此外，圆桌会议上市政府与5家投资商签署总价值达174亿坚戈的私营学校建设工程项目合作。

    【编译：小穆】

    标签:
    教育 教育部 英国 黄金储备 首都
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