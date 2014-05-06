沙特中东SARS死亡病例上升 阿联酋禁止进口骆驼

哈新社阿斯塔纳讯，环球网援引中国网报道，据卡塔尔半岛电视台网站5月5日报道，沙特卫生部周日（5月4日）晚间发布消息称，自2012年9月起，该国感染新型冠状病毒的患者人数已达411人，而死亡人数则上升至112人。与此同时，阿拉伯联合酋长国发布决定，为预防新型冠状病毒的传播，阿联酋将暂时禁止骆驼进口业务；而巴勒斯坦卫生部则建议该国民众，尽可能减少参加朝觐的活动。

沙特卫生部在其官方网站发表声明称，该国首都利雅得出现了1例新型冠状病毒的新增死亡病例，并在麦加、吉达与利雅得出现了共计14例新增感染病例。 沙特卫生部还表示，近日已有4名此前曾被确诊感染新型冠状病毒的病患痊愈出院。 另一方面，阿联酋环境与水资源部在其脸书的官方主页上发布消息称，该部门已作出决定，将暂时停止各口岸的骆驼进口业务。阿联酋环境与水资源部指出，做出该决定是因为骆驼是将新型冠状病毒传染给人类的潜在因素，为了防止疫情进一步传播到阿联酋，该部门不得不采取此项预防措施。 新型冠状病毒与骆驼的关系 沙特卫生部此前曾发表声明称，骆驼与新型冠状病毒之间存在关联。沙特阿卜杜拉 阿齐兹国王大学医学院针对一名拥有骆驼的新型冠状病毒死亡患者进行了研究，研究人员发现，该患者体内的病毒与其骆驼体内的病毒完全吻合，从而进一步证明了骆驼是把新型冠状病毒带给人类的传染源的观点。 此外，开罗国际机场的检疫人员在周六（5月3日）证实，因怀疑感染新型冠状病毒，埃及航空已经阻止了一名从沙特城市麦地那前往埃及首都开罗的乘客登机，并将其送往沙特一家医院的发热门诊进行隔离，从而对其所患疾病进行进一步诊断。 巴勒斯坦卫生部的建议 巴勒斯坦也对新型冠状病毒的传播采取了措施。巴勒斯坦卫生部发布公告，建议该国民众在新型冠状病毒流行的背景下，减少副朝（朝觐的一种）的数量。卫生部基层医疗司司长艾斯阿德 拉姆拉维在接受德国媒体的采访时表示，该部门建议65岁以上的老人、未满12岁的儿童、孕妇、慢性病患者以及免疫力低下人群暂时停止参加朝觐的活动。 根据世界卫生组织的资料，这一新型病毒导致的感染被称为中东呼吸综合征（MERS，俗称中东SARS），该病毒与在2003年流行的重症急性呼吸综合征（SARS）病毒同属冠状病毒。据悉，SARS病毒在全球范围内共感染8000余人，并导致约800人死亡。