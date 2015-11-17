金融时报：人民币纳入SDR具有象征意义

哈通社阿斯塔纳11月17日电 英国《金融时报》17日刊登一篇题为《人民币纳入SDR具有象征意义》的社评文章。以下为文章全文：

中国的人民币应不应该被纳入特别提款权(SDR)货币篮子？这个问题从远处看似乎是个纯粹的经济问题，但从近处看则在更大程度上具有政治象征性。

对一些热衷者来说，国际货币基金组织(IMF)工作人员建议人民币加入美元、欧元、日元和英镑行列，成为构成SDR这种准货币的第五种货币，将提振人民币取得全球储备资产地位的呼声。

真相则不那么具有戏剧性。IMF工作人员的观点 （很可能得到其理事会的批准）是人民币"可自由使用"，因而可以加入SDR，这在陈述意义上很重要。人民币将从一个与其经常关系紧张的机构获得一层新的名望。但它不能替代北京方面继续开放金融市场和资本流动，以推动人民币在境外得到使用。

基本上，SDR仍只是一件会计工具，是IMF主持创建的一类让人费解的官方储备资产。它既不是一种真正的货币，也不是对IMF本身的债权。IMF的成员国大吹特吹他们在2009年创建近3000亿美元新的SDR资产，以提振官方流动性，称其为官方对全球金融危机回应的一部分。然而，这种单位仍然很少使用，而官方SDR计价的资产仍须兑换回其组成货币才可用。因此，就央行的干预目的而言，它们没什么用。

要让某一种货币被官方储备广泛持有，被纳入SDR货币篮子既不是必要条件，也不是充分条件。在1981年SDR得到改革前，其成员包括16种货币，包括一些貌似不可思议、也没有明显作用的全球储备资产，如伊朗的里亚尔。与此相反，瑞郎尽管不是当今SDR的成员，但仍被当作一种官方的储值手段广泛持有。

如果中国希望人民币被广泛用作一种储备资产，它就需要准备好创建大量人民币（就像美国大量创建美元那样），并允许其流向境外。北京方面严格控制资本流动及其明显畏惧大额国际收支赤字，对这一点有妨碍。

这个决定的政治意义超过它的经济重要性。通过裁定人民币可自由使用，IMF无疑站在中国体制内某些元素（特别是中国人民银行）一边，后者一贯而且正确地主张北京方面应当放开资本流动和汇率。至于这个决定能不能保持促使中国政府进一步放松管制的压力，抑或让它满足于现状，人们仍须拭目以待，但至少信号似乎表明，北京方面正朝着正确的方向前进。

然而，发出信号也差不多是这个决定的最重大意义。最终而言，某一种货币的全球使用，并不取决于在超国家层面作出的官僚决定，而是取决于有关国家当局在货币和金融政策上树立称职的口碑，取决于相关货币的高度可获得性。

至少而言，人民币被纳入SDR将提振中国体制内推动开放、推动中国进一步融入全球经济治理结构的力量。但是，任何人如果期待这个决定成为一个拐点（无论是对人民币的国际使用，还是对SDR本身的可信度而言），都很可能会失望。