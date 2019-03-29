"Smart Zholy"项目新一轮获奖团队名单公布

哈通社/努尔-苏丹/3月29日 -- 哈萨克斯坦首任总统基金会"Smart Zholy"项目公布日前公布新一轮获胜团队名单。该项目旨在评出最佳新创项目，获胜者有机会前往新加坡并有望吸引风险投资。

"去年通过Smart Zholy项目，Intellection新创项目获得新加坡基金会的风险投资。Webtotem项目则被评为东南亚10佳项目并在'企业软件支持'评奖中获得佳绩。此外，同样参与Smart Zholy项目的Nommi团队也得到了资助。公司准备的路由器可以帮助游客们在世界各地都能保持通讯联系，并且不用为漫游付费。该产品目前在美国、新加坡、德国、澳大利亚、加拿大、英国、香港、瑞士、马来西亚以及其他国家和地区使用。"基金会发布消息称。

据了解，首任总统基金会日前在纳扎尔巴耶夫中心为"Smart Zholy"项目新一轮获胜者颁发了奖状。今年共有20支团队通过筛选，而共有10支团队晋级最终决赛，分别是Sagrad Forms、Opera Build、Turaqshare、Pythonis、Tastamat、Verigram、Biometric、Otbasy、Q-Bit、GoCode。

值得一提的是，该团队们将于5月23-24日期间出席新加坡Echelon Asia Summit 新创峰会，并向风险投资基金和企业介绍团队产品。

【编译：冰山】