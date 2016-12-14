哈萨克富商投资“史上最安全手机” Solarin

哈通社阿斯塔纳 -- 哈萨克斯坦富商凯恩斯•拉克谢夫投资的以色列Sirin Labs公司日前正式推出旗下的第一款安卓智能手机Solarin。

Sirin Labs在官方说明中表示，采用了最先进的隐私保护技术，任何机构或个人无法破解。

哈萨克斯坦知名博主叶尔詹在接受hommes.kz网站采访时表示："第一次听到这一消息时我根本没有相信。不过价格1.4万美元的手机让我感到好奇，因此我专门赴以色列参加了该款手机的发布会。"

"我不知道哈萨克斯坦有多少人能够买下这一手机，不过这款昂贵的手机不是为了所有人，而是专门为了某些人打造的。大部分有钱人都喜欢安静安全的生活，为了保护自己的个人隐私，这价格对他们来说不算太贵。" 他说。

Solarin 的目标用户是对保密性和安全性要求极高的商务人士，设计方面不仅采用了最先进的保密技术，甚至设有一个"一键加密"按键，可以随时让手机进入屏蔽模式，方便用户进行安全通话和短信收发，同时不会被监测网络收集到任何隐私信息。

除此之外，Solarin还安装了Google最新的安全补丁、搭配5.5 英寸的2K 超清屏幕、内置Qualcomm Snapdragon 810 处理器、4GB RAM 和128GB ROM 、支持激光辅助自动对焦的2400万像素后置摄像头、4000mAh 的超大电池容量、指纹识别功能，以及最新的Android 5.1 系统。

据悉，Solarin智能手机售价高达14000美元（约46.5万坚戈）。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】





















