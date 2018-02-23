SpaceX“猎鹰9”火箭整流罩回收失败

哈通社/阿斯塔纳/2月23日 -- 据新华社报道，美国太空探索技术公司（SpaceX）22日成功发射"猎鹰9"火箭并部署卫星，但在尝试使用回收船"捕捉"坠落的整流罩时，以几百米误差宣告失败。

当地时间22日清晨6时17分（北京时间22时17分），"猎鹰9"火箭从美国加利福尼亚州范登堡空军基地发射升空。视频直播画面显示，在发射3分钟后，整流罩开始分离。随后，整流罩上的降落伞成功打开。

太空探索技术公司在太平洋上部署一艘名叫"史蒂文先生"的特制回收船，船上有多只"手臂"撑开一张大网，以"捕捉"坠落的整流罩。但最终回收宣告失败。

该公司首席执行官埃隆·马斯克在社交媒体上说："（整流罩和回收船）距离只差几百米，但整流罩完整坠落海中。如果使用再大一些的降落伞，让整流罩降低坠落速度，那么就一定可以抓住它。"

整流罩是运载火箭的重要组成部分，位于火箭顶部，用于保护卫星及其他有效载荷，避免它们受到有害环境因素的影响。目前，每枚"猎鹰9"火箭的单次发射成本约为6200万美元，其中整流罩的生产成本约为五六百万美元。如果能够回收和重复使用整流罩，将进一步降低发射成本。

【编辑：木合塔尔·木拉提】