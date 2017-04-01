SpaceX成功试射“二手火箭”创历史 将降低火箭发射成本

哈通社阿斯塔纳 -- 当地时间3月30日，美国太空探索科技公司SpaceX利用"二手火箭"成功发射一颗商业通信卫星。此举在人类太空史上尚属首次，有望促进火箭重复利用、降低发射成本。

据英国广播公司报道，当天SpaceX的"猎鹰9号"火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，将欧洲卫星公司的SES-10卫星送至地球同步静止轨道，之后助推器成功回收着陆。搭载这枚火箭的"乘客"是由英法合资的空中巴士集团所打造的电视信号卫星，将向加勒比海、中南美洲区域，提供一系列电视和电信服务。而该火箭使用的1枚主助推器曾经在11个月前执行过国际太空站运补任务。

报道称，太空火箭通常是一次性载具，其大多数组件在耗尽燃料后就会脱落、解体，焚毁于大气层内。为了降低发射成本，民间太空公司一直在研发可重复使用的火箭，SpaceX是该领域的佼佼者，他们多次将所发射卫星的第一节火箭安全回收。但基于安全考虑，回收的火箭并没有再次使用。航天专家表示，SpaceX"二手火箭"的成功发射是一个重要的里程碑，其他民间或政府支持的大型液体燃料火箭都不曾完成类似的创举。

SpaceX此次的技术团队称一枚火箭退役前或可重复使用10次，在适当翻新的情况下甚至能达到100次。据称他们今年将再试射6枚"二手火箭"。



【编辑：木合塔尔·木拉提】