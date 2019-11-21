SpaceX“星际飞船”测试中发生爆裂

哈通社/努尔苏丹/11月21日 —— 据中新网消息，当地时间11月20日，在美得克萨斯州进行的地面测试中，美国太空公司SpaceX的“星际飞船”(Starship)MK1的原型机在测试时发生爆裂，喷发出大量白色烟雾，一些固体硬件四处飞射。

据报道，20日，美国东部时间下午4点30分左右，SpaceX的“星际飞船”在位于得州南部海岸的博卡(Boca)进行低温压力测试时发生爆裂。附近民众拍摄的视频显示，大量白色烟雾从飞船顶部喷涌而出，然后落在“星际飞船”试验台附近的地面上。飞船在事故发生后基本保持完好，但在不锈钢外壳上看上去有些损坏。

SpaceX在一份声明中表示:“今天测试的目的是将系统加压到最大，所以结果并不完全出人意料。没有人受伤，这也不是一个严重的挫折。”

SpaceX的创始人兼首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在也社交媒体上发文淡化了此事的影响，声称他们正在研发改良版的“星际飞船”，名为Mk3。

报道称，本周早些时候，在美国宇航局(NASA)组织的一次电话会议上，SpaceX的总裁兼首席运营官表示，该公司最早可能在2022年将一艘“星际飞船”送上月球。目前还不清楚此次的事故是否会影响原定时间表，但该公司的电子邮件声明表明，MK1的发射任务已被搁置，其星际飞船团队“专注于建造Mk3”。

据悉，这不是SpaceX公司第一次遭遇失败。2016年，SpaceX建造的“猎鹰9号”(Falcon 9)发射失败，2019年早些时候，“龙”飞船因测试失败数度推迟发射。不过，SpaceX公司往往对此类失败泰然处之，将其视为改进产品过程的一部分。