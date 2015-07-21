哈通社阿斯塔纳7月21日电 巴伊铁列克国有控股公司执行主席、"博拉沙克"学子协会主席库万德科•毕申姆巴耶夫今天在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上表示，将要举行的"Startup Bolashak"电视大奖赛将成为创业青年们发展事业的绝佳机会。

毕申姆巴耶夫提到，"Startup Bolashak"电视大奖赛是落实纳扎尔巴耶夫总统提出的"百步计划"的一项具体举措，旨在支持和帮助广大青年创业。

"我想对全国所有的青年创业者们说，如果你有新颖的商业项目或者对成为一名成功的企业家有浓厚兴趣，那这一大赛将是你不二的选择。大赛将会为刚刚起步的青年创业者提供包括具体的商业计划制作、结识项目投资商以及最为重要的--获得项目启动资金的机会。"毕申姆巴耶夫说。

此次大赛提供的奖项包括：由"博拉沙克"学子协会提供的第一名700万坚戈、第二名500万坚戈、第三名300万坚戈的奖金，以及"BI Group"控股公司提供的1000万坚戈的大奖。

全国18-29岁之间的青年创业者均有机会参加这次大赛。大赛将以电视真人秀的形式举办。（编译：元珍）