失事Su27战机驾驶员接受采访

哈通社塔勒德库尔干 - 塔勒德库尔干失事战机驾驶员、少校阿德勒别克•伊斯卡科夫22日接受了哈通社记者独家专访。

当地时间21日晚6时许，正在进行例行训练飞行任务的空军一架Su27战机发生意外，驾驶员竭力将失控飞机转向远离居民区的空旷地带后跳伞。由于飞行员的英勇举动，事故未造成人员伤亡。



驾驶员阿德勒别克•伊斯卡科夫少校经检查后身体状况良好，目前已回到家中。







"发动机停机后，我立即通过对讲机向控制中心汇报了情况，同时设法将飞机转向，以远离城市和村庄上空。在确保飞机坠落方向为无人区域后，我选择了弹射跳伞。我身体无恙，随时准备着继续为深爱的家乡、人民和祖国服务。"在接受记者采访时，伊斯卡科夫少校如是说。



阿德勒别克•伊斯卡科夫少校1985年出生于北哈州，已婚，有一个女儿，从军已有10年，成为飞行员则已有12年。



据悉，少校还有一个1991年出生的妹妹。







少校战机失事的消息传到家中时，其母亲一度因惊吓而昏迷。



"孩子的父亲去年刚刚去世，我想一定是他父亲的在天之灵保佑了我的孩子。当得知孩子平安后，我们马上就进行了献祭。"居住在阿拉木图市的少校母亲库拉什•马迪汗诺娃说。



据悉，伊斯卡科夫少校英勇的举动得到了官方的赞许。



目前国防部已经成立了 专项调查组，调查Su27战机此次坠毁的事故原因。







【记者：萨玛勒·卡布舍娃 编译：木合塔尔·木拉提】