苹果公布Swift学生挑战赛获奖名单: 哈萨克斯坦学生登榜

哈通社/巴甫洛达尔/6月18日--巴甫洛达尔市纳扎尔巴耶夫精英学校主攻化学-生物方向学生叶尔克布兰·耶勒詹成为苹果公司第31届Swift Student Challenge获胜者。

据pavlodarnews.kz网站消息，叶尔克布兰的参赛作品是为患有自闭症儿童设计的移动程序。

“世界41个国家的学生开发者可向 Swift Student Challenge 提交自己的作品。 ” 叶尔克布兰说，“此前获胜的哈萨克斯坦选手并不多，能获得与世界顶尖工程师在线交流的机会，对我来说意义非凡。 ”

比赛期间，组织方选取了350个编程作品 。比赛优胜者可获得WWDC20夹克和大头针套装，以及为期一年的Apple Developer Program会员资格。

“我为患有自病症儿童设计了一款移动程序，通过该程序可以更好的识别人的情绪。该界面的设计完全适合儿童使用。 此外，程序的另外一个特点是，程序包含了2019年的最高级技术。 ” 他说。

获胜者有机会参加苹果公司年度全球开发者大会(WWDC)。

第31届年度全球开发者大会（WWDC）将于6月22日线上开幕。

由于新型冠状肺炎疫情影响，此次WWDC转为在线举行，会议将通过两个渠道：Apple Developer应用程序和Apple Developer网站，免费提供给所有开发人员。

【编译：阿依波塔】