中国哈萨克族青年精英论坛《包尔•萨克Talk 秀》正在不断发展壮大

哈通社阿斯塔纳 - 当地时间6月3日下午，以"求索，与梦想同行"为主题的第二期中国哈萨克族青年精英论坛《包尔•萨克Talk 秀》在北京举行。

据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，该活动由中国新疆广电网络股份有限公司Bawrsak团队主办，烈骄（上海）文化传播有限公司萨克部落 团队承办。



活动当中，邀请了来自不同行业的三名中国和哈萨克斯坦哈萨克族精英青年演讲人，就当前最受瞩目的大数据问题，结合前沿的观点、专业的知识以及自身的经验，同前来参加《包尔•萨克Talk 秀》的哈萨克青年们进行了分享。演讲及讨论以哈、汉双语进行。







本次活动主持人、中国新疆广电网络 "Bawrsak TV" 互动点播平台代表江布拉提•麦凯吾勒表示，《包尔•萨克Talk 秀》尝试通过邀请不同领域的精英来分享他们的经验，表达他们的观点，旨在引起大家的讨论，进行思想碰撞，达到每一位参与者都有一份思想上的收获的效果。





据其介绍，《包尔•萨克Talk 秀》首期活动于2017年3月29日在乌鲁木齐举行，并受到了中国哈萨克族青年群体的欢迎。





据了解，新疆广电网络股份有限公司Bawrsak产品包括Bawrsak TV（哈萨克语互动点播）、Bawrsak视频客户端、Bawrsak导视频道及Bawrsak微信等四个平台，覆盖100多万哈萨克族用户，是哈萨克语视频行业领先者。该传媒受中国政府支持，并积极在"一带一路"框架下发挥着重要的作用。



活动的承办方萨克部落 创意团队，是在中国新媒体领域中以传播哈萨克文化而知名的传媒平台。该平台曾成功主办过针对中国内地大学生的系列演讲活动，在微信和微博等平台上的关注者数量超过10余万。





【编译：木合塔尔·木拉提】