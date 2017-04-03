中国哈萨克青年举办TED形式演讲 探讨新媒体时代的思考与探索

哈通社乌鲁木齐 - 上周六（3月31日）晚，主题为"内容为王的新媒体时代" 的《包尔•萨克Talk 秀》活动在中国新疆首府乌鲁木齐市举行。

据悉，该活动由中国新疆广电网络股份有限公司Bawrsak团队与烈骄（上海）文化传播有限公司萨克部落团队联合举办。



活动主办方表示，传统媒体与新兴媒体融合已经成为不可逆转的趋势，特别是在移动智能终端和无线网络的普及之下，移动互联网领域新媒体发展日新月异，新的传播形态与业态不断涌现。因此，《包尔•萨克Talk 秀》旨在通过邀请不同领域的青年分享各自经验，表达观点、引起讨论、进行思想碰撞的方式，引领更多青年共同探索在新媒体时代的创业方向，给予更多在自媒体之路上奋斗的哈萨克青年启示和指导。







此次演讲活动邀请了三位主讲人，分别是哈萨克族青年作家、诗人、摄影师、KWABOL 传播有限公司创始人俄合拉斯•吾拉孜拜，曾任驻阿斯塔纳记者、对哈萨克斯坦及哈萨克文化颇有了解的中国中央电视台记者信任，以及哈萨克族青年动画导演、第四十三届美国奥斯卡学生电影奖最佳外语动画短片提名获得者、克兰青年文化传媒有限公司总经理阿尔斯别克•努汗。







三位主讲人通过风趣的语言、前沿的观点、专业的知识以及自身的经验做了精彩的演讲，不仅让观众们认识了最新科技对生活的改变，也阐述新媒体时代对社会、个体的影响，并就行业发展及哈萨克青年在新媒体时代的选择与未来，同观众进行了头脑风暴。



按照计划，《包尔•萨克Talk 秀》今后还将继续在中国各大城市举行。







新疆广电网络股份有限公司Bawrsak产品包括Bawrsak TV（哈萨克语互动点播）、Bawrsak视频客户端、Bawrsak导视频道及Bawrsak微信等四个平台，覆盖100多万哈萨克族用户，是哈萨克语视频行业领跑者。



烈骄（上海）文化传播公司萨克部落创意团队是一家由哈萨克族青年组成的新媒体行业公司，曾在中国首都北京及经济中心上海等内地城市，成功主办多场针对内地哈萨克大学生的系列演讲活动。目前阶段在微信和微博等社交平台有着10万读者的萨克部落创意团队一直是民族文化传播的先行者，进步思想的传播者。







【编辑：木合塔尔·木拉提】