联合国开发计划署驻哈代表处启动Telegram GenderBot

哈通社/努尔-苏丹/5月2日-在信息通信年轻女性日（ICT日）来临之际，联合国开发计划署常驻哈萨克斯坦代表雅库普•贝里斯与开发小组--在校学生阿米拉•马赫梅德詹和阿米娜•吾米尔詹诺娃一同启动Telegram"GenderBot"程序，旨在提高人们对性别平等的认知以及加强女童和妇女的权利和机会。

据联合国开发计划署哈萨克斯坦官方网站报道，该Telegram Bot（Telegram机器人）程序将提供访问性别词典的权限，并显示哈萨克斯坦的性别统计数据。它还包括与性别问题有关的国际和地方活动日历，同时能够搜索哈萨克斯坦全国各地晋级中心的联系电话。目前该程序有俄语和英语两种版本。



据了解，该项目计划将继续开发哈萨克语和其他语言版本，并使其能够访问与性别相关文档的数字图书馆。



开发署哈萨克斯坦副常驻代表维塔利•弗雷米斯表示，开发署日益注重实现性别平等和增强妇女全能的创新方式。今年国际妇女节的口号是"思想图平等、建设靠才智、创新谋变革"。



"哈萨克斯坦宣布2019年为青年年。我们很高兴这一Telegram Bot由年轻的女性团队创建完成。"他说。



值得一提的是，每年四月的第四个星期日是“信息通信年轻女性日”。这个日子旨在给全世界女童和年轻女性一个机会，使她们能够广泛接触信息与通信技术。



【编译：达娜】