三星首支Tizen手机下季俄罗斯面世

哈通社阿斯塔纳6月3日电，据BBC消息，韩国的三星电子今年下个季度将在俄国推出全球第一支Tizen作业系统的手机。目前三星生产的智慧型手机大多以安卓系统(Android)为操作平台，但是现在与芯片（晶片）制造商联手开发Tizen系统作为替代。

这被认为是三星有意降低在手机方面对安卓系统开发商--谷歌的依赖。 市场顾问公司Frost & Sullivan的副总裁米勒罗伊说，联手开发新的作业系统，有助于三星的竞争力，但是他认为，对安卓系统在市场上的领导地位不会有太大的影响。 这支名为三星Z的手机，预定在本星期美国旧金山的Tizen开发者大会上发表，不过三星并没有说明该型手机未来的售价。 三星是世界上生产安卓作业系统手机最多的制造商。 但是宏达电HTC、乐喜金星LG、索尼还有华为等手机制造商旗下许多型号手机产品的作业系统也采用安卓系统。 在竞争日趋白热化、市场增长却是放缓的情况之下，三星一直在设法保持该公司在智慧型手机上的领先地位。 其中之一就是加入Linux、英特尔等合组、采取设计源码开放制度的Tizen作业系统阵营。 HIS顾问公司的专家佛格说，三星正在试图整合旗下手机显示、软件等部门，而产品使用安卓系统的比例过大的话，会使得三星必须仰赖谷歌，减弱了三星区隔其产品的能力。 他说，三星选择Tizen的代价就是，有可能会没有足够的应用程式来应付消费者的需要。 三星现在也采取了行动，试图鼓励更多的人投入开发相关的应用程式，称为了鼓励更多人加入程式开发，未来Tizen应用程式商店将提供开发者一个为期一年的优惠计划。 有了属于自己的应用程式商店，三星就可以从客户下载赚取更多的利润，目前如果使用者从安卓系统的商店下载应用程式，主要收益者还是谷歌，并非三星。 虽然先前三星曾经将推出Tizen系统手机的上市时间向后推，但是现在三星已经在研究开发Tizen作业系统的其他行动装置。