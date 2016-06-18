“联盟TMA-19M”号飞船携返回地球的宇航员脱离国际空间站

哈通社阿斯塔纳6月18日电 据俄罗斯卫星网消息，地面飞行控制中心向俄新社表示，"联盟TMA-19M"号飞船脱离国际空间站并飞往地球，飞船上载有俄罗斯航天集团公司宇航员尤里∙马连琴科、美国国家航空航天局(NASA)宇航员蒂莫西∙科普拉、欧洲宇航局宇航员蒂莫西∙皮克。

"联盟TMA-19M"载人飞船脱离国际空间站之后，直到下一期考察组成员抵达空间站之前，将在轨道上继续工作的宇航员包括阿列克谢∙奥夫奇尼（俄罗斯）、奥列格∙斯克里波奇科（俄罗斯）和杰弗里∙威廉姆斯（美国）。

新系列航天飞船"联盟-MS"号首次载人发射前往国际空间站的时间从6月24日推迟到7月7日。俄罗斯航天集团公司表示，这是"为了提高前往国际空间站的飞行安全。决定对软件再进行一系列测试。俄罗斯航天集团公司国家委员会决定，莫斯科时间2016年7月7日4点36分发射携‘联盟-MS'号载人飞船的‘联盟-FG'号运载火箭。"

乘坐"联盟MS"号载人飞船的考察组成员包括飞船船长、俄罗斯航天集团公司宇航员阿纳托利∙伊瓦尼什、日本宇航员大西卓哉、NASA宇航员凯瑟琳∙鲁宾斯。