阿尔法拉比大学入选亚洲地区最佳大学TOP-10

哈通社/阿拉木图/6月29日 – 在最新公布的泰晤士高等教育世界大学排名（Times Higher Education World University Rankings）中，哈萨克斯坦阿尔法拉比国立大学入选亚洲地区最佳大学TOP-10，且位居前茅。

据阿尔法拉比大学新闻服务处消息，在泰晤士高等教育亚洲大学排名（THE Asia Award-2020）当中，阿尔法拉比大学位居前列，而且还获得了最佳领导和管理团队的提名。

消息指出，证明了自身高度竞争力和优秀管理水平的阿尔法拉比大学，是前苏联空间国家中唯一入选的高等教育机构，在大陆1万多所高校中脱颖而出。

据了解，成熟有效的管理机制，以结果为导向的管理和绩效评估评级系统，自动化的业务流程，广泛应用智能技术和大数据创建基础设施，以及智能信息分析系统的组建等等，是阿尔法拉比大学能够在国际排名当中位居前列的保障。

阿尔法拉比大学的先进经验，也得到了许多外国高等学府的重视与借鉴。微软公司也曾对大学的数字化模型予以高度评价。

值得一提的是，在今年于印度德里举行的INBUSHERA-2020峰会上，阿尔法拉比大学校长哈利穆•穆塔诺夫被授予全球学术卓越奖（Amity Global Academic Excellence Awards）。该奖项旨在表彰全球管理和科学领域的著名创新者。





《泰晤士高等教育世界大学排名》为一私人机构所发行之《泰晤士高等教育》杂志之增刊所发表的年度世界大学排名。其亚洲大学排名基于与泰晤士高等教育世界大学排名相同的13个绩效指标,但这些指标已经重新调整,以反映亚洲大学的特点。





【编译：木合塔尔·木拉提】