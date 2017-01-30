我国佳丽达丽娜未能入围环球小姐TOP10

哈通社阿斯塔纳 -- 第65届环球小姐选美大赛总决赛29日在菲律宾首都马尼拉举行。我国佳丽达丽娜•库勒塞托娃未能入围TOP10。尽管如此，她仍有机会根据观众的投票结果，当选环球小姐。

据主办方官网介绍，评审团目前已评选出环球小姐前9名。根据今年新制定的比赛规则，TOP11佳丽将由评审团评选，最后一名佳丽则将由观众投票选择。主办方将于30日公布选美大赛最终结果。



达丽娜以我国著名设计师阿伊达•卡乌梅诺娃亲自设计的民族服装亮相总决赛。在此前举行的半决赛中，达丽娜•库勒塞托娃以银灰色长裙亮相。



环球小姐是一年一度的国际选美比赛中的获胜者。该项比赛在美国加州太平洋米尔斯服装公司的提议下，于1952年开始举办。作为具有世界影响的年度时尚文化盛典，截至目前，环球小姐选美大赛已在20多个国家和地区成功举办了64届，赛事覆盖全球150多个国家。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】