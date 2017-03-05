戈洛夫金入围不败拳手排行榜TOP5

哈通社阿斯塔纳 -- 英国BoxNation电视台日前公布尚未退出拳坛且毫无败绩的拳击手排行榜。 我国WBA（超级）、IBO和IBF、WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金（36-0，33KO）入围前五。

戈洛夫金共进行36场职业拳击比赛，其中33次以KO战胜对手。在中量级拳手中，他是一名KO率极高的出色拳王。截至目前，戈洛夫金共顺利卫冕18次金腰带。



据BoxNation电视台介绍，在中量级拳击手中，只有墨西哥拳手索尔•阿尔瓦雷兹（绰号：卡内罗）有能力与戈洛夫金一战。



BoxNation不败拳手排行榜如下：



1. 尼加拉瓜拳击手罗曼•冈萨雷斯 (46-0)



2. 泰国拳击手Chayaphon Moonsri (45-0)



3. 美国拳击手迪昂塔伊•怀尔德(38-0)



4. 哈萨克斯坦拳击手根纳季•戈洛夫金 (36-0)



5. 美国拳击手米奇• 加西亚(36-0)



6. 墨西哥拳击手吉尔贝托• 拉米雷兹(34-0)



7. 美国拳击手丹尼•加西亚(33-0)



8. 英国拳击手特里•弗拉纳根(32-0)



戈洛夫金下一场比赛将于3月18日在纽约麦迪逊花园广场举行，他的对手是美国WBA 中量级拳王丹尼尔•雅各布斯。届时，哈萨克斯坦国家电视台将对赛事进行现场直播。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】