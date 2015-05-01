安倍晋三在美国会演讲中力推TPP协议

哈通社阿斯塔纳5月1日电 据华尔街日报网4月30日消息，日本首相安倍晋三在美国国会发表讲话时呼吁，美日应该建立更密切的关系，并通过泛太平洋战略经济伙伴关系协议（简称TPP）来对两国这种关系加以确认。不过，美国国会议员目前在是否应该支持此协议的问题上分歧严重。

安倍晋三在国会演讲中大力称赞了TPP的战略价值，他同时还回顾了美日关系的演变，并提到了自己所感受到的美国的魅力。安倍晋三试图通过此次演讲在美国国会中获得支持。

美国参众两院的委员会上周批准了所谓的"快车道"议案，为TPP协议最快于今年获得通过打通了道路。不过由于众议院民主党人中对这一议案的支持度不高，所以该项议案措施仍存在不确定性。

坐在会场一边的大多数共和党议员们为安倍晋三有关达成TPP协议的讲话鼓掌致意，形成鲜明对比的是，场内几乎所有民主党议员都未有太多表示。

安倍晋三周三称，他承诺大举改革日本传统农业。他说，日本的农业正处在十字路口；为了存活下去，日本农业需要有所变革。

作为日本在农业领域做出让步的交换条件，日本希望美国取消针对日本进口汽车和汽车部件的壁垒，这对美国汽车业来说是个敏感问题。美国汽车业指责日本操纵汇率并存在不公平的贸易行为。

安倍晋三只在谈及亚太地区一系列主要经济体时提到中国一次。但日本之所以努力加强与美国的战略联盟，其背景正是中国日益进取的姿态，此外日本也希望摆脱纯防御性的军事立场。

安倍晋三坚持认为，太平洋地区的海上争端应遵循国际法和平地加以解决。他指的是中国和其他一些国家围绕部分岛屿主权所发生的分歧。

在对美国国会的演讲中，安倍晋三面临为日本战时暴行道歉的压力。在他演讲前，一群韩裔美国人在国会大厦前展开一个横幅，上面写着"永不再犯"(never again)，抗议日本二战期间残酷对待慰安妇。

但安倍晋三周三没有做出新的道歉，在本周访美期间发表的其他公开讲话中也未道歉。