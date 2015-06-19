美国众议院批准快速通道法案 奥巴马推动的TPP重获生机

哈通社阿斯塔纳6月19日电 据路透社18日报道，美国众议院周四转变态度，批准了"快速通道"法案并将其递交参议院；该法案是美国总统奥巴马与泛太平洋国家签署贸易协定的核心问题。

美国众议院投票以微弱多数通过"快速通道"法案，使奥巴马通过跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)来增强美国与亚洲关系的计划仍有望成行。签署TPP是美国外交政策转变中的经济要素，部分目的在于抗衡中国不断上升的影响力。

众议院以218赞成、208票反对的表决结果，通过快速通道贸易授权法案，以减少国会方面对TPP等贸易协议的干预从而加速协议的达成。TPP将涵盖40%的全球经济，已接近达成。

但参议院是否会批准快速通道法案仍无定数。该法案被日本视为达成TPP协定的关键。

参议院助手表示，民主党人士是否支持该法案取决于另外一个贸易问题，即进出口银行的问题，该行可能不得不在月底关闭。

这是众议院在不到一周之内对快速通道法案的第二次表决；该法案将使国会仅限于对谈妥的贸易协议投票予以批准或否决。民主党上周使该法案遇阻，他们投票否决一项相关议案，该议案提出向受到贸易协议伤害的工人提供援助。

该贸易法案还要经过三次国会表决，其中包括参议院的两次表决。参议院上月用了近两周时间批准快速通道和工人援助议案。