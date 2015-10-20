中国拟采取措施抵消TPP影响

哈通社阿斯塔纳10月20日电 据英国《金融时报》20日报道，中国有"一些应对的措施"可以抵消其被《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)排除在外的负面经济影响。这是中国国家统计局昨日透露的。

中国国家统计局新闻发言人盛来运加入了北京正在展开的一场日趋激烈的辩论，焦点是被排除在TPP以外的代价。美国主导的TPP被一些人称为"谁都行，唯独中国不行"的贸易协定。这场辩论始于美国与11个伙伴国达成TPP协议几天后，当时中国人民银行的一名经济学家估计，失去的贸易机会最初可能使中国的年度增长率降低0.5个百分点。

盛来运表示，潜在措施包括双边自由贸易协议和国家主席习近平建设连接中国与欧洲的"新丝绸之路"的努力（其正式名称是"一带一路"计划）。"我的看法是（TPP）有影响，但是短期影响不会很大，"他说。"我们加快推进双边自由贸易的谈判，同时加快推进‘一带一路'战略，加快自贸区的建设，这在一定程度上能够对冲一些影响。"

不过，盛来运表示，"但是也要高度重视（TPP）"，尤其是因为该协定12个潜在创始成员国的经济总量占世界近40%。"如果真的按照这个协议规定实施的话，将有近2万种产品能够实行零关税，"他说。"所以对中国的外贸还是有一些压力。"

今年前三季度，中国的出口和进口额分别下降1.8%和15.1%。进口的更大降幅（全球大宗商品价格暴跌的结果）使中国保持了较大的贸易顺差，还提振了官方的中国经济增速数据。

在北京方面竭力达到"7%左右"的年度增长目标之际，一些政府官员把TPP成员资格视为一个契机，有助于推行艰难的经济和国有企业改革。20世纪90年代，时任总理朱镕基曾利用中国加入世界贸易组织(WTO)的谈判，推进一项雄心勃勃的改革议程。

"更大的问题是（TPP）可能有助于从外部倒逼改革，"世界大型企业联合会(Conference Board)经济学家安德鲁•波尔克表示。"这是政府内部较有改革意识的官员正在考虑的一点。"