日本执政党决定再次延期众院表决TPP批准案

哈通社阿斯塔纳--据日本共同社消息，日本自民、公明两执政党7日就跨太平洋伙伴关系协定（TPP）批准案和相关法案决定不在8日的众院全体会议上进行表决，考虑在10日的下次例行全体会议上使之通过。越来越多的人认为到本月30日为止的临时国会会期内无法确保在参院所需的审议时间，会期势必将延长。最大在野党民进党则一直在与共产党等进行协调，拟针对不断发出问题言论的农相山本有二提出不信任决议案。

据执政党相关人士称，由于8日下午哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫计划在日本国会发表演讲，执政党认为应避免表决TPP批准案导致国会混乱的情况发生。



自民党在7日下午的众院议院运营委员会的理事会上探讨了8日举行全体会议的可能性。提议对应对全球气候变暖的新框架《巴黎协定》批准案等进行表决，但暂不表决TPP批准案及相关法案。民进党接受了该提议。



首相安倍晋三在自民党高层会议上就TPP批准案强调："希望与执政党齐心合力努力（在本届国会）通过。希望我党进一步协助。"



民进党干事长野田佳彦在记者会上表示，针对山本提出不信任决议案的方针没有改变，并称"即使表决日程延期，山本（未辞职）仍然在任，将是很大的障碍"。民进党全权委托党首莲舫与野田处理针对山本的不信任决议案一事。



鉴于美国总统大选2名候选人均反对TPP，日本政府和执政党为明确表示日本力争早日使TPP生效的意愿，曾摸索在8日的众院表决通过上述法案。