美国候任总统特朗普公布百日施政纲领 将退出TPP

哈通社阿斯塔纳 -- 美国候任总统特朗普在本周一公布了明年上任后一百天的施政纲领。

他表示，在其上任第一天就要执行将美国撤出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的命令、取消奥巴马已颁布执行的环保限制规定、命令其国家安全团队保护基础设施免受外来攻击、让劳动部门调查联邦政府工作人员的签证，以及扩大政府雇员游说禁令。

特朗普在一段时长两分半钟的宣传视频中这样说："不管是生产钢铁、汽车，还是治疗疾病，我要让我们的下一代制造业和创新现在就在在我们伟大的国家开始--为美国工人创造财富和就业。因此，我让过渡团队指定了一个行政措施清单，以保证在就职后第一天就能维持法制秩序，并带来更多的就业。"

特朗普首先拿美国与亚洲国家的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开刀，声称将取代以"更为公平的双边贸易协定"。TPP是奥巴马政府"重返亚太"战略的重要组成部分，也是其最仰仗的贸易遗产，涉及亚太地区的12个国家，中国被排除在外。



这一由12个国家签署的协议曾经历多年的磋商才得以达成。批评者声称，此举会为中国提升在亚太区的影响力做好准备。

另外，对于移民问题，特朗普则承诺将调查所有滥用签证的现象，称这一问题已严重威胁到本土工人。

【编辑：木合塔尔·木拉提】