“True or False”媒体知识竞赛在首都举办

哈通社/努尔苏丹/11月18日-- 哈萨克斯坦首届“True or False”媒体知识竞赛16日在首都努尔苏苏丹举办。

据“Zhas ulan”少年儿童组织消息，该竞赛旨在为10月至11月期间在首都举办的批判性思维培训课程进行总结。据悉，共有150多名14~29岁之间的青年参加了该培训课程。

课程期间，来自网络安全、媒体管理、IT和新闻界等各领域的知名专家为学生们进行了精彩演讲。

参加该培训的一位名叫马瑞娅的学生表示，通过此次培训她学到了很多，其中之一是学会了辨别假新闻 (Fake news)，同时还结交了很多新朋友。

另外一名参加培训的学生表示，培训给她最大的帮助是学会了从不同的角度思考问题。

竞赛期间，参赛选手们运用培训课程当中学习的知识就事实查核（Fact checking）、假新闻、宣传、信息卫生等方面进行了角逐。

根据竞赛结果，“Winners”队赢得了冠军，“Энтузиасты”队赢得了亚军，获得季军的则是“Пятый элемент”队。

赢得名次的团队获得了证书、奖金以及其他奖品。

【编译：阿依波塔】