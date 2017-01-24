UEFA医学专家将为阿拉木图市民提供免费健康咨询

哈通社阿拉木图 - 任何一场国际性的赛事当中，都不可避免的会出现运动员的损伤。

即将开幕的阿拉木图大冬会上，如何减少运动员的损伤，以及如何为运动员提供必要的医疗帮助，也是此次大冬会组织方关注的重点。



阿拉木图大冬会组织方称，根据运动员损伤研究中心的研究显示，在2010年温哥华冬奥会上，由于各类原因造成的运动员损伤达到了总数的10%。



据悉，根据阿拉木图市政府的安排，在大冬会期间将有40辆紧急救助车辆处于随时待命的状态，其中8辆为急救车。此外，大冬会期间将有8所医院作为指定急救中心，随时待命为受伤运动员提供必要的医疗服务。



欧洲足球协会联盟（UEFA）医学委员会创伤和骨科专家、土耳其国家队主任医师玛赫梅特•比涅特教授计划在大冬会期间，访问阿拉木图。



这位医学专家认为，在举办大型运动会期间，完备而有效地医疗服务，不仅能够及时的为运动员在受伤后提供急需的救治，而且还能够起到预防运动员受伤的作用。



"这需要通过经验丰富的骨科和外伤领域的医学专家团队来实现。"他说。



据悉，在访问阿拉木图期间，除为大冬会相关医疗机构提供协助和建议外，比涅特教授计划开展一系列同当地市民面对面的医学讲座，为市民们提供免费的医学咨询。



【编译：木合塔尔·木拉提】